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El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET

El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Carmona se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, lo que contribuirá a un aumento significativo en las temperaturas.

Desde la madrugada, las temperaturas se mantendrán en torno a los 32 grados , descendiendo ligeramente a 30 grados a primera hora de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a ascender rápidamente, alcanzando los 39 grados hacia la tarde. Este calor puede resultar agobiante, por lo que se recomienda a los habitantes de Carmona que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% y descendiendo a un 17% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea aún más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse interrumpidos por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la posibilidad de cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 33 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:47. La noche se presentará como una oportunidad ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que las temperaturas serán más agradables y la brisa del viento ofrecerá un respiro del calor del día.

En resumen, hoy en Carmona se anticipa un día caluroso y mayormente despejado, ideal para disfrutar del verano, siempre con precauciones ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.

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