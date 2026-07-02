El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, se espera en Camas un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 41 grados en las horas más cálidas, especialmente entre las 17:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados y descenderán gradualmente a medida que avance el día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 39% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Es recomendable que los habitantes de Camas tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la posibilidad de cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 27 grados hacia la medianoche. Las nubes altas persistirán, pero no se anticipan cambios significativos en el estado del cielo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:48.

En resumen, el día de hoy en Camas se presenta como una jornada calurosa y mayormente despejada, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar el golpe de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.