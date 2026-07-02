El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a medianoche, descendiendo ligeramente a 28 grados en la primera hora del día, y alcanzando un máximo de 37 grados hacia las 17:00 horas. Este calor será notable, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen estar expuestos al sol durante las horas más cálidas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% y descendiendo a un 22% en las horas de mayor calor. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible. A lo largo del día, la humedad aumentará ligeramente hacia la tarde, pero no se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 6 y 20 km/h, predominando del sur y suroeste. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, se espera que las ráfagas más fuertes se registren entre las 14:00 y las 16:00 horas, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:42. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados hacia las 23:00 horas, lo que proporcionará un ambiente más fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es propicio para disfrutar del aire libre, con temperaturas elevadas y un cielo despejado. Se recomienda tomar precauciones ante el calor y aprovechar las horas de la mañana y la tarde para actividades al exterior, mientras que la noche promete ser tranquila y agradable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.