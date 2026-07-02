El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

Hoy, 2 de julio de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la mañana, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00, y manteniéndose en torno a los 27 grados durante las primeras horas del día.

A medida que el sol ascienda, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 41 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 45% y el 22% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada. La combinación de altas temperaturas y humedad puede resultar en un ambiente caluroso, por lo que se recomienda a los habitantes de la localidad que tomen precauciones, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas rachas que se sientan más intensas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo, aunque es importante mantenerse hidratado y protegerse del sol.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 30 grados a las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de una hermosa vista nocturna. La puesta de sol se producirá a las 21:47, marcando el final de un día caluroso y soleado en Las Cabezas de San Juan. En resumen, se prevé un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.