El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Bormujos se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana y al atardecer. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, se prevé que el cielo esté cubierto por nubes altas, pero a medida que avance la jornada, la tendencia será hacia un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día, con valores que oscilarán entre los 31°C y 39°C. La temperatura comenzará en torno a los 31°C a la medianoche, descendiendo ligeramente a 30°C en la primera hora del día, y luego irá disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un mínimo de 25°C en la mañana. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, se espera un aumento significativo, alcanzando los 39°C a las 15:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Es recomendable que los residentes tomen precauciones, especialmente aquellos que planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% y descendiendo a un 20% en las horas más cálidas del día. Esto, combinado con las altas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea más elevada, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con velocidades que variarán entre 12 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas rachas que podrían afectar la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que asegura un día seco y soleado.

Los amaneceres en Bormujos se producirán a las 07:07 y los atardeceres a las 21:49, ofreciendo largas horas de luz solar para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Bormujos será ideal para disfrutar de un día de verano, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.