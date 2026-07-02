El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Bailén se prepara para experimentar un tiempo mayormente soleado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto ligeramente grisáceo al amanecer, aunque no se esperan precipitaciones. Las temperaturas comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 31 grados a la 01:00 y 30 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 29-30 grados, con un aumento gradual en la sensación de calor. La humedad relativa será baja, comenzando en un 24% y aumentando ligeramente a medida que el día avanza, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las actividades al aire libre. La brisa será suave, con vientos predominantes del oeste, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h en las primeras horas del día.

Durante la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 39 grados entre las 16:00 y las 18:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de un cielo que se despejará en gran medida, permitiendo que el sol brille con fuerza. La humedad relativa se mantendrá en torno al 15-19%, lo que contribuirá a una sensación térmica elevada. Es recomendable que los habitantes de Bailén tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

A partir de las 18:00 horas, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 37 grados a las 21:00 horas. La nubosidad aumentará ligeramente hacia la noche, pero se espera que el cielo permanezca mayormente despejado. Los vientos del sur-suroeste se intensificarán, alcanzando velocidades de hasta 17 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor acumulado durante el día.

La puesta de sol está programada para las 21:42, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte. A medida que la noche avance, las temperaturas continuarán bajando, llegando a los 33 grados a las 23:00 horas. En resumen, el día de hoy en Bailén se presenta como un día caluroso y mayormente soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.