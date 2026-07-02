El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Baeza se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto ligeramente grisáceo al amanecer, aunque no se esperan precipitaciones. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 27 grados a las 04:00 horas.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 26 grados entre las 05:00 y las 06:00 horas, con un ligero aumento a 29 grados a las 10:00 horas. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 26% y aumentando hasta un 38% hacia el mediodía, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 37 grados entre las 17:00 y las 20:00 horas. Este calor será acompañado por un cielo que se tornará poco nuboso, permitiendo que el sol brille intensamente. La humedad relativa disminuirá a un 17% en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del sureste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 53 km/h a las 22:00 horas, lo que podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:40 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados a las 23:00 horas, y la humedad relativa aumentará nuevamente, llegando a un 39% hacia el final del día.

En resumen, Baeza disfrutará de un día caluroso y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.