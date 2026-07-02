El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Baena se prepara para experimentar un tiempo mayormente soleado con algunas nubes altas que adornarán el cielo. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 30 grados , proporcionando un ambiente cálido y agradable para los residentes y visitantes. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 38 grados en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa será relativamente baja, comenzando en un 24% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a niveles que puedan resultar incómodos. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre. No se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 21 y 34 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a medida que avance el día. Este viento fresco puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante las altas temperaturas, especialmente aquellos que realicen actividades físicas intensas o que estén expuestos al sol durante períodos prolongados.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 37 grados hacia las 15:00 horas. Por la noche, se espera que el tiempo se mantenga despejado, con temperaturas que rondarán los 30 grados a las 21:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

En resumen, Baena disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Se aconseja a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de temperatura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.