El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo mayormente despejado, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 24°C y los 35°C, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 35°C.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 26% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 59% por la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas más calurosas. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Ayamonte se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en áreas abiertas y costeras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28°C hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se espera que ocurra a las 21:53. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Ayamonte para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.