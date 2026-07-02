El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Arahal se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando temperaturas cálidas que alcanzarán un máximo de 41 grados en las horas pico de la tarde. La sensación térmica podría ser aún más elevada debido a la combinación de la temperatura y la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 17% en las horas más calurosas.

Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 31 y 28 grados , lo que sugiere un inicio de jornada cálido. A medida que el día progrese, se prevé un ligero descenso en la temperatura, pero aún así se mantendrá en niveles elevados, alcanzando los 39 grados a media tarde. La noche traerá un alivio, con temperaturas que descenderán a unos 32 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 40% en las primeras horas y bajando a un 17% en la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Arahal pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 15 km/h en la madrugada, aumentando a 22 km/h a lo largo del día. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas de la tarde, lo que proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las áreas más abiertas. La dirección del viento cambiará a suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica, haciendo que el calor se sienta más intenso en ciertos momentos.

Los amaneceres en Arahal serán espectaculares, con el sol saliendo a las 07:05 y poniéndose a las 21:46, lo que brinda a los residentes la oportunidad de disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, se prevé un día caluroso y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre recordando la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.