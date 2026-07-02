El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Andújar se prepara para experimentar un tiempo mayormente soleado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y cálido. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 41 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día caluroso, típico del verano andaluz.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. Es importante mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 12 y 19 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar un ambiente algo más fresco en comparación con la calma de la mañana.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 18 grados . El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:43. La noche se presentará tranquila y agradable, ideal para actividades al aire libre o para disfrutar de una cena en terrazas.

En resumen, Andújar vivirá un día de verano caracterizado por el calor, cielos despejados y un ligero viento que ofrecerá algo de alivio. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para disfrutar de este día soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.