El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Almonte se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en diferentes momentos del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 29°C, descendiendo ligeramente a 28°C durante las primeras horas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 41°C en la tarde, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 36% por la mañana y disminuyendo a un 16% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la baja humedad podría hacer que el ambiente se sienta un poco más tolerable. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Almonte tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 17:00, cuando se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 23 km/h. Esto podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde, cuando el viento soplará con más fuerza. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y protegerse del sol, dado que la radiación solar será intensa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 28°C a las 23:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:50. En resumen, el tiempo en Almonte hoy será cálido y mayormente soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.