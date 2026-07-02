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El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Aljaraque según los datos de la AEMET

El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Aljaraque se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día soleado. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 28 grados a las 00:00 horas y bajando a 27 grados a la 01:00.

Durante la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 26 grados, con una humedad relativa que oscilará entre el 40% y el 68%, lo que podría generar una sensación de calor moderada. A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 23 grados, y se espera que continúe subiendo hasta llegar a un máximo de 37 grados a las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad que, aunque baja en las primeras horas, irá aumentando hacia la tarde, alcanzando un 31% a las 17:00.

El viento soplará desde el oeste y suroeste a lo largo del día, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Aljaraque disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. Las condiciones son ideales para disfrutar de un día en la playa o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 20:00 y bajando a 16 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:52. En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy se presenta como una jornada cálida y mayormente soleada, ideal para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.

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