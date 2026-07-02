El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, La Algaba se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los residentes y visitantes.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y 29 grados a las 02:00. Sin embargo, a partir de las 03:00, se prevé un ligero descenso, estabilizándose en 28 grados durante las horas más frescas de la mañana. A medida que el día avanza, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando un pico de 41 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 68% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 24% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más soportable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur a una velocidad de 8 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 21 km/h hacia las 20:00 horas. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 41 km/h, especialmente en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los amaneceres en La Algaba serán espectaculares, con el sol saliendo a las 07:06 y poniéndose a las 21:49, ofreciendo largas horas de luz para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy será ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes o simplemente relajarse al aire libre, siempre recordando mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.