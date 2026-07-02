El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

Hoy, 2 de julio de 2026, Alcalá la Real se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a primera hora y alcanzarán un máximo de 35 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% y descendiendo a un 20% en las horas más cálidas del día. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin demasiadas incomodidades. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a velocidades que oscilarán entre los 7 y 19 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 39 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas más fuertes podrían causar algunas molestias, especialmente en zonas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión familiar en el jardín.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 27 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:40, marcando el final de un día caluroso y soleado en Alcalá la Real. En resumen, se prevé un día perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.