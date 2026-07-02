El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de julio

El día de hoy, 2 de julio de 2026, Alcalá de Guadaíra se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde, con valores que oscilarán entre los 39 y 41 grados . Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. Es fundamental mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% por la mañana y descendiendo a un 19% por la tarde. Esta combinación de calor y baja humedad puede aumentar la sensación térmica, haciendo que el calor se sienta aún más intenso. Por lo tanto, es aconsejable evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protector solar.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a velocidades que variarán entre 10 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar las altas temperaturas. Los vientos del suroeste también pueden traer consigo un ligero frescor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

En resumen, el día en Alcalá de Guadaíra se presenta como una jornada soleada y calurosa, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor. La combinación de temperaturas elevadas y un cielo mayormente despejado promete un día vibrante en esta hermosa localidad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-01T20:57:14.