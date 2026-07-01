El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 1 de julio de 2026, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas suban, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y descendiendo hasta un 17% en la tarde. Esta combinación de calor y baja humedad podría generar un ambiente caluroso, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. Es importante mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas. Los vientos del suroeste son típicos en esta época del año y contribuirán a la sensación de calor en la región.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo, aunque es aconsejable estar preparado para el calor intenso. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde-noche, con mínimas que rondarán los 24 grados , lo que proporcionará un respiro después de un día caluroso.

El orto se producirá a las 07:05 y el ocaso a las 21:47, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor disfrutarán de largas horas de luz solar. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, pero siempre con precaución ante las altas temperaturas. En resumen, se anticipa un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar del verano, siempre que se tomen las medidas adecuadas para evitar el golpe de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.