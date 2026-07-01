El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 29°C por la mañana y un máximo de 40°C durante la tarde, especialmente entre las 17:00 y 18:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo hasta un 21% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación térmica algo más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones para evitar golpes de calor, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, la brisa será suave, alcanzando los 17 km/h, pero se intensificará durante la tarde, llegando a ráfagas de hasta 37 km/h. Esta combinación de viento y calor puede generar un ambiente seco, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que deseen disfrutar de actividades en parques o terrazas.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:47, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un alivio del calor diurno. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, Utrera vivirá un día de verano típico, con altas temperaturas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, aportará algo de frescura. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.