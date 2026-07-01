El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

Hoy, 1 de julio de 2026, Úbeda se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando los 27 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 25 grados a las 04:00 y estabilizándose en torno a los 24 grados a las 05:00.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un notable aumento que podría llegar hasta los 37 grados entre las 17:00 y las 19:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 18% y el 43%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Úbeda tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se prevé que el viento alcance los 24 km/h, disminuyendo a 23 km/h a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 18 km/h durante la mañana. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que el viento aumente su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h hacia las 23:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescor en medio del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles rachas más fuertes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, y el cielo despejado facilitará la observación de la puesta de sol, que se producirá a las 21:40 horas.

En resumen, hoy será un día caluroso y mayormente soleado en Úbeda, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero con la recomendación de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.