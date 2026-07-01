El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, Tomares se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando los 27 grados entre las 02:00 y las 03:00.

Durante la jornada, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá que las temperaturas asciendan rápidamente. A las 10:00 horas, se prevé que el termómetro marque 30 grados, y para el mediodía, se alcanzarán los 33 grados. La tarde será aún más calurosa, con temperaturas que llegarán a los 39 grados entre las 16:00 y las 18:00 horas. Es recomendable que los habitantes de Tomares tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando la exposición al sol puede ser intensa.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 41% a las 00:00 y descendiendo hasta un 29% a las 12:00, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más elevada. A medida que la tarde avance, la humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que podría contribuir a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h a las 20:00 horas. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Tomares podrán disfrutar de un día soleado y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar la exposición prolongada al sol.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy será cálido, con cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda hidratarse adecuadamente y protegerse del sol para disfrutar de este hermoso día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.