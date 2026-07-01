El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, San Juan de Aznalfarache se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 40 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 41% a medianoche y disminuyendo hasta un 22% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más tolerable. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h a las 20:00 horas. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

El estado del cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la claridad del día. La puesta de sol está programada para las 21:49, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y cielos despejados.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre en San Juan de Aznalfarache, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.