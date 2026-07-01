El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, La Rinconada se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 31 grados , descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 41 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso.

La humedad relativa comenzará en un 34% a la medianoche, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 60% a las 07:00. Sin embargo, a lo largo del día, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a una sensación térmica más soportable a pesar de las altas temperaturas. A las 14:00, la humedad se situará en un 21%, lo que indica que el ambiente será seco y cálido.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 11 y 25 km/h durante las primeras horas del día. A medida que avanza la tarde, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h a las 19:00. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de La Rinconada pueden disfrutar de un día soleado sin la preocupación de lluvias inesperadas. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy se caracteriza por un cielo mayormente despejado, temperaturas elevadas y un viento moderado que puede ofrecer algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del verano, pero se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.