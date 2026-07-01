El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, Puente Genil se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en diferentes momentos del día. Desde la madrugada, las temperaturas han comenzado a descender ligeramente, comenzando en 28 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 40 grados hacia las 16:00 horas. Este aumento de temperatura es característico de la época estival, y se espera que el calor se mantenga durante la mayor parte del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A primera hora de la mañana, la humedad se sitúa en un 47%, aumentando gradualmente hasta un 61% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol avanza en el cielo, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando niveles de hasta un 19% en las horas de mayor calor, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 20 y 32 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas. A partir de la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el noreste, manteniendo velocidades similares.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes de Puente Genil podrán disfrutar de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

A medida que el día avanza, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, especialmente en la tarde y al anochecer. La puesta de sol está programada para las 21:44, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y sol en Puente Genil. En resumen, se prevé un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución necesaria ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.