El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, con cielos despejados predominando hasta la tarde.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 1 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 2 de la mañana, la temperatura comenzará a bajar gradualmente, alcanzando los 25 grados a las 2 de la mañana y continuando su descenso hasta los 22 grados a las 6 de la mañana. A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando un máximo de 36 grados entre las 4 y las 6 de la tarde, lo que sugiere un día caluroso y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% a la medianoche y disminuyendo a un 38% hacia el mediodía. Sin embargo, se espera que la humedad aumente ligeramente hacia la tarde, alcanzando un 27% a las 9 de la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 16 km/h hacia el mediodía y alcanzando picos de hasta 36 km/h por la tarde. Esta brisa podría proporcionar algo de alivio del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes de Priego de Córdoba pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, con un 15% de probabilidad entre las 2 y las 8 de la tarde, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo mayormente soleado.

En resumen, hoy será un día cálido y soleado en Priego de Córdoba, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y una brisa que ofrecerá algo de frescura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.