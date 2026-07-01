El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, Pozoblanco se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que adornarán el cielo. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 30 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avancen las horas, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, donde se prevé que llegue a los 40 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la falta de humedad podría hacer que la sensación de bochorno no sea tan abrumadora como en otras ocasiones. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Pozoblanco tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 20 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo, aunque se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea posible.

El amanecer se producirá a las 6:58, y el ocaso será a las 21:47, lo que brinda a los pozoblanco una larga jornada de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro del calor diurno, con mínimas que rondarán los 11 grados.

En resumen, el día de hoy en Pozoblanco se presenta como una jornada calurosa y mayormente despejada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.