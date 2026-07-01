El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, Palma del Río se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en ciertos momentos. Desde la madrugada, las temperaturas han comenzado a descender ligeramente, comenzando en 30°C a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 41°C hacia las 17:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 36% y el 19%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada durante las horas pico.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca despejado en la mayoría de los periodos, con algunas variaciones. Las nubes altas, que se presentarán principalmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, no traerán consigo precipitaciones, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia se mantenga en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Palma del Río pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, aumentando a 25 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor extremo, manteniéndose hidratados y evitando la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación.

La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 32°C a las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:47, momento en el cual el cielo se irá despejando, permitiendo disfrutar de una noche estrellada. La combinación de temperaturas cálidas y cielos despejados hará de esta jornada un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se presenta como un día caluroso y mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Sin duda, será un día perfecto para disfrutar del verano en esta hermosa localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.