El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

Hoy, 1 de julio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 28 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando los 26 grados a las 03:00 y 25 grados a las 04:00.

Durante la jornada, el sol brillará intensamente, con cielos despejados predominando hasta la tarde. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 40 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% a la medianoche y bajando a un 37% a las 11:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 24 km/h en las primeras horas del día, aumentando a medida que se acerque la tarde. A las 18:00, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad de 36 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la combinación de calor y viento puede generar una sensación térmica elevada.

A lo largo del día, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor extremo, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 35 grados a las 21:00 y 33 grados a las 22:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer. La puesta de sol está programada para las 21:48, ofreciendo un espectáculo visual que no querrán perderse.

En resumen, Los Palacios y Villafranca experimentarán un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución necesaria ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.