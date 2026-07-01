El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, se espera en Osuna un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo durante la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 25 y 39 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 39 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 37 grados hacia las 19:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 40% por la mañana y disminuyendo a un 21% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno podría ser algo menor debido a la baja humedad en las horas pico. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Osuna tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste a lo largo del día, con velocidades que variarán entre 3 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas rachas que afecten la sensación térmica.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar.

El amanecer se producirá a las 07:03 y el ocaso a las 21:44, lo que brinda a los residentes de Osuna una larga jornada de luz solar. Se recomienda aprovechar las horas de la mañana y la tarde para realizar actividades al aire libre, evitando las horas más calurosas del día. En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será predominantemente soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades estivales, siempre con precaución ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.