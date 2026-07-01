El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas en algunos momentos del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 28 y 26 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la jornada. A partir de la tarde, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando picos de hasta 39 grados en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% por la mañana y descendiendo a un 19% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la falta de humedad excesiva podría hacer que el calor sea más tolerable en comparación con días más húmedos. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Morón de la Frontera tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico entre las 15:00 y las 18:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h en la mañana y aumentando a ráfagas de hasta 39 km/h por la tarde. Esta brisa podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también podría generar un ambiente más seco.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la exposición solar, dado que el sol estará presente desde el amanecer a las 07:05 hasta el ocaso a las 21:45, brindando una larga jornada de luz solar.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos de alrededor de 31 grados hacia la medianoche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas más agradables hará que la noche sea propicia para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se presenta como un día caluroso y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.