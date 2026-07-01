El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, Montilla se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá despejado en su mayoría, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y cálido.

Las temperaturas durante el día alcanzarán su punto máximo en la tarde, con valores que oscilarán entre los 36 y 38 grados . Este calor será más pronunciado entre las 15:00 y las 18:00 horas, cuando se espera que la temperatura llegue a su máximo de 38 grados. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la noche, pero se mantendrán agradables, rondando los 30 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% a medianoche y descendiendo a un 18% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Montilla que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará los 18 km/h, aumentando a 27 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también se recomienda estar atentos a las ráfagas más fuertes que podrían presentarse.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los planes al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. La visibilidad será óptima, favorecida por la ausencia de nubes densas y la baja humedad.

En resumen, Montilla disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor. La combinación de temperaturas elevadas y viento del sur hará que el día sea cálido, pero con la posibilidad de disfrutar de agradables momentos al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.