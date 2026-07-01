El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día soleado. Las temperaturas en las primeras horas oscilarán entre los 27°C y 25°C, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 24°C hacia el mediodía. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% y aumentando gradualmente hasta un 71% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante la tarde, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 36°C entre las 16:00 y las 17:00 horas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 14 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada, alcanzando picos de hasta 38 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque también podría generar algunas rachas fuertes en momentos puntuales.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Moguer podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá apreciar el paisaje y disfrutar de la belleza natural de la región.

Hacia la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 29°C al caer el sol. La humedad aumentará, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida al caer la noche.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado del suroeste. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se esperan lluvias y las condiciones serán favorables para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.