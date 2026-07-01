El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, Martos se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la jornada, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 24 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 37 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que los habitantes de Martos tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que las temperaturas sean más elevadas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 37% y alcanzando un mínimo de 17% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en la medida de lo posible.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las ráfagas máximas podrían llegar a los 31 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar un ambiente algo ventoso.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, Martos disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es fundamental cuidar la salud y el bienestar durante este día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.