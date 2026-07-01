El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, Marchena se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, con un registro que podría llegar hasta los 40 grados . Este calor intenso será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 16% y el 66%, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada.

La brisa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que el viento sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 30 km/h. Durante las horas más calurosas, se anticipa que las rachas de viento puedan alcanzar hasta 45 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor extremo. Sin embargo, es importante que los habitantes de Marchena tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, ya que la combinación de altas temperaturas y baja humedad puede aumentar el riesgo de deshidratación y golpes de calor.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los cielos permanecerán secos y despejados. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día soleado ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas.

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de alrededor de 24 grados . El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas. La brisa nocturna, aunque más suave, seguirá presente, proporcionando un respiro del calor del día.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy se caracteriza por un calor intenso, cielos despejados y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precauciones ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.