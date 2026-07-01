El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

Hoy, 1 de julio de 2026, Mairena del Aljarafe se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un predominio de cielos despejados hasta la tarde.

Las temperaturas alcanzarán valores bastante cálidos, comenzando en torno a los 29 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 40 grados a las 17:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Mairena del Aljarafe que tomen precauciones, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 41% a la medianoche y disminuyendo hasta un 29% en las horas de mayor calor. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más soportable en las primeras horas, pero a medida que la humedad disminuye, el calor se sentirá más intenso. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría hacer que las condiciones se sientan más secas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación y a la protección solar, dado el alto índice de radiación UV que se anticipa.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar el golpe de calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.