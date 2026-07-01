El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

Hoy, 1 de julio de 2026, Mairena del Alcor se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 40 grados . Este calor intenso será acompañado por una ligera brisa proveniente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 24 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio en las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y descendiendo hasta un 20% en las horas centrales del día. Esto significa que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con precaución. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen las debidas precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la tarde-noche, con valores que rondarán los 34 grados al caer el sol, lo que permitirá disfrutar de una velada cálida y agradable.

El viento, aunque presente, no será un factor perturbador, ya que se espera que sople de manera constante, proporcionando un ligero frescor que puede ser bienvenido en medio del calor. La puesta de sol se producirá a las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de verano típico en Mairena del Alcor.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de salud ante el calor. Con cielos despejados y temperaturas elevadas, Mairena del Alcor se presenta como un lugar perfecto para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.