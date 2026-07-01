El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, Lucena se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que adornarán el cielo. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 26 grados , proporcionando un inicio cálido y agradable para los lucentinos. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 37 grados en las horas de la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta bastante caluroso.

La humedad relativa comenzará en un 46% por la mañana, aumentando ligeramente a lo largo del día, pero se mantendrá en niveles que no deberían resultar incómodos. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando se prevé que el calor sea más intenso.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar algo de polvo en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la posibilidad de un aumento en la sensación térmica debido a la combinación de altas temperaturas y la humedad.

A medida que el día avance hacia la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer. La puesta de sol está programada para las 21:43, lo que permitirá a los lucentinos disfrutar de un hermoso ocaso en un ambiente cálido y tranquilo.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy es ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. Con temperaturas elevadas y un cielo mayormente despejado, será un día perfecto para disfrutar de la belleza del verano en esta encantadora localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.