El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, Lora del Río se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en ciertos momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 31 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada. A las 2 de la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 39 grados, lo que sugiere un día caluroso y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% por la mañana y descendiendo hasta un 16% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Lora del Río que tomen precauciones para evitar golpes de calor, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a velocidades que oscilarán entre 5 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán por la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo. Los vientos también podrían traer algo de alivio en las horas de la tarde, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y ropa ligera.

A medida que el día avance hacia la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol está prevista para las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y sol.

En resumen, Lora del Río disfrutará de un día caluroso y soleado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para mantenerse hidratados y protegidos del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.