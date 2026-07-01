El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, se espera en Linares un tiempo mayormente despejado con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 29 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, las temperaturas seguirán bajando, alcanzando los 28 grados a las 03:00 y 27 grados a las 04:00. A partir de las 05:00, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 26 grados, manteniéndose en este rango hasta las 06:00. A partir de las 07:00, la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 06:00 y subiendo gradualmente hasta los 39 grados a las 17:00, lo que indica un día caluroso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 31% a las 00:00 y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 35% a la 01:00 y estabilizándose en torno al 39% a las 10:00. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya hacia la tarde, llegando a un 18% a las 21:00, lo que podría contribuir a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de 22 km/h durante las primeras horas, disminuyendo a 8 km/h desde el sur a la 01:00. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección, predominando del oeste con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h, alcanzando su máxima intensidad a las 15:00 con 29 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que aliviará las altas temperaturas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Linares pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la visibilidad ni la calidez del día.

En resumen, se prevé un día soleado y caluroso en Linares, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.