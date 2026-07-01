El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe, con algunas nubes altas que podrían aparecer en diferentes momentos del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:11. A medida que avance la jornada, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 34 grados alrededor de la 1 de la tarde. La sensación térmica será cálida, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Lepe que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% a la medianoche y descendiendo hasta un 30% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cálido, especialmente en las horas de mayor temperatura. A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:53, se espera que la humedad aumente ligeramente, lo que podría hacer que las temperaturas nocturnas sean más agradables.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 23 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en áreas abiertas y costeras.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y aprovechen el buen tiempo para disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.