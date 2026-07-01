El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lebrija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 1 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán su descenso, estabilizándose en torno a los 25 grados entre las 03:00 y las 05:00.
A partir de las 06:00, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar, alcanzando los 23 grados a las 06:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 08:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 40 grados a las 17:00. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 51% y el 53% durante la mañana, disminuyendo a un 20% en las horas más cálidas del día.
El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que alcanzarán hasta 43 km/h desde el oeste a las 17:00. Durante la mañana, el viento soplará de dirección sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 12 km/h. A medida que avance el día, se espera que el viento se intensifique, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.
A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, con temperaturas que descenderán a 36 grados a las 20:00 y a 34 grados a las 21:00. La puesta de sol se producirá a las 21:47, marcando el final de un día caluroso y mayormente soleado. En resumen, los habitantes de Lebrija pueden esperar un día de verano típico, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratados y protegidos del sol durante las horas más calurosas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.
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