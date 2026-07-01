El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 38 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% por la mañana y descendiendo hasta un 16% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad ayudará a que la sensación térmica no sea tan agobiante como podría ser en otras circunstancias. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 7 y 14 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas más expuestas. Durante la tarde, se registrarán ráfagas de viento que alcanzarán hasta los 34 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que el tiempo se mantendrá seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y eventos sociales. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 19 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:41. En resumen, el día de hoy en Jaén se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano, con calor, sol y un ambiente mayormente despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.