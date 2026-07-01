El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

Hoy, 1 de julio de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, especialmente durante las horas centrales, donde las temperaturas alcanzarán su punto máximo.

La temperatura comenzará en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, subiendo rápidamente hasta alcanzar los 32 grados a la 1 de la tarde. A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán cálidas, rondando los 31 grados entre las 2 y las 5 de la tarde, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 50% y disminuyendo ligeramente hasta un 37% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más soportable, aunque el calor seguirá siendo notable. Por la tarde, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 54% hacia las 7 de la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento también podría traer consigo algunas nubes altas, aunque no se espera que afecten significativamente la claridad del cielo.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no hay previsión de lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de la playa o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de vistas despejadas y un ambiente agradable.

En resumen, el día en Isla Cristina se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos mayormente despejados y un viento que, aunque moderado, puede ofrecer un respiro del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.