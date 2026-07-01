El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado y temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas y descenderán ligeramente a 29 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura continúe su descenso gradual, alcanzando los 27 grados a las 02:00 y manteniéndose en torno a los 26 grados hasta las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a bajar más rápidamente, llegando a 24 grados a las 06:00 y 07:00, antes de repuntar nuevamente hacia el mediodía. Para las 14:00, se anticipa que el termómetro marque 38 grados, alcanzando un máximo de 40 grados a las 17:00, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Es recomendable que los habitantes de Dos Hermanas tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 42% a las 00:00 y descendiendo a 34% a las 11:00, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida. A medida que el día avance, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 37% hacia las 23:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 24 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 19:00 y las 20:00, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco en contraste con las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, pero se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se caracteriza por cielos despejados, temperaturas elevadas y vientos moderados del suroeste, lo que promete un día cálido y soleado, perfecto para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.