El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, Écija se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en ciertos momentos. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán en un rango cálido, comenzando en 29 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a 28 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 27 grados a las 02:00 y 26 grados a las 03:00.

Durante el día, el calor se intensificará, alcanzando un máximo de 41 grados a las 17:00 horas. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 42% y el 17%, lo que podría generar una sensación de calor más intensa en las horas pico. La combinación de altas temperaturas y baja humedad podría hacer que el día se sienta especialmente caluroso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que variarán a lo largo del día. En la madrugada, se registrarán vientos de hasta 15 km/h, aumentando a 26 km/h en las primeras horas del día. A medida que avanza la tarde, el viento alcanzará su máxima velocidad de 41 km/h a las 20:00, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor extremo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los cielos permanecerán mayormente despejados, permitiendo que el sol brille intensamente. Sin embargo, es importante estar atentos a la posibilidad de nubes altas que podrían aparecer en la tarde, aunque no se anticipa que afecten significativamente el tiempo.

En resumen, hoy en Écija se vivirá un día caluroso y seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor. La combinación de altas temperaturas y vientos moderados podría hacer que el día sea más llevadero, pero la atención a la hidratación y la protección solar es fundamental para disfrutar de este día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.