El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, Coria del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00, y continuarán bajando hasta alcanzar los 25 grados entre las 04:00 y las 05:00.

A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 27 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 30 grados a las 10:00. El calor se intensificará durante la tarde, con máximas que podrían llegar a los 39 grados entre las 16:00 y las 18:00. Es importante que los habitantes de Coria del Río tomen precauciones ante el calor extremo, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 44% a la medianoche y aumentando hasta un 66% en las horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad disminuirá, alcanzando un 36% hacia el final de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más elevada, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 35 km/h entre las 19:00 y las 20:00. Este viento podría proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también es recomendable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.

En resumen, Coria del Río vivirá un día caluroso y mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde. Se aconseja a la población que se mantenga hidratada y evite la exposición prolongada al sol durante las horas más intensas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.