El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, Córdoba se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que adornarán el cielo. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 1 de la madrugada. A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, donde se prevé un calor intenso de hasta 40 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 41% por la mañana y disminuyendo a un 18% hacia la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más calurosa. A pesar de las altas temperaturas, no se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto sugiere que los cordobeses podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 20 y 37 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avanza la tarde, se espera que el viento se mantenga en torno a los 25 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán en niveles altos, alcanzando los 39 grados a las 3 de la tarde y manteniéndose en torno a los 40 grados entre las 4 y las 6 de la tarde. A medida que el sol comience a descender, se espera que las temperaturas empiecen a bajar, llegando a 37 grados a las 9 de la noche. La puesta de sol está programada para las 21:45, momento en el cual el cielo comenzará a despejarse, aunque algunas nubes altas podrían persistir.

En resumen, Córdoba vivirá un día de verano típico, con temperaturas elevadas y un cielo mayormente despejado. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, manteniéndose hidratados y evitando la exposición directa al sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.