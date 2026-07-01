El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá envuelta en un ambiente mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante que irá acompañando a los habitantes durante el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00, y manteniéndose en un rango cálido que alcanzará los 39 grados en las horas pico de la tarde, especialmente entre las 17:00 y las 19:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 60% en las horas más frescas de la mañana. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La protección solar y la hidratación serán clave para disfrutar de este día caluroso.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 29 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor momentáneo, aunque no será suficiente para mitigar el calor predominante. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el sur en las horas de la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

El orto se producirá a las 07:06 y el ocaso será a las 21:49, brindando a los habitantes de Castilleja de la Cuesta una larga jornada de luz solar. En resumen, se anticipa un día caluroso y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.