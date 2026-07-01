El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

Hoy, 1 de julio de 2026, Cartaya se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, alcanzando un máximo de 35 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día caluroso y veraniego.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 43% y descendiendo a un 30% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría ser más intenso en las zonas costeras, por lo que se aconseja precaución si se planea realizar actividades al aire libre cerca del mar.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o eventos familiares. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes de la región.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 30 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:53 horas.

En resumen, el día en Cartaya se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará algo de frescura. Se recomienda a los residentes y visitantes que aprovechen al máximo el buen tiempo, manteniendo siempre precauciones ante el calor y el sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.