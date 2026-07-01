El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, Carmona se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas más cálidas, especialmente entre las 17:00 y las 19:00 horas.

La humedad relativa comenzará en un 36% por la mañana, aumentando ligeramente a medida que la temperatura se eleva, pero manteniéndose en niveles relativamente cómodos para la mayoría de los habitantes. A lo largo de la tarde, se espera que la humedad baje a un 19%, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre 16 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es recomendable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es aconsejable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 30 grados a la medianoche. El cielo se mantendrá poco nuboso, permitiendo que las estrellas sean visibles en un ambiente cálido y agradable. La puesta de sol se producirá a las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy será mayormente soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar el golpe de calor. La combinación de temperaturas elevadas y vientos moderados hará que el día sea memorable para los residentes y visitantes de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.