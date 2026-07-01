El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:06. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados , descendiendo ligeramente a 29 grados en la primera hora del día.

A medida que avance la mañana, las condiciones seguirán siendo favorables, con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán los 27 grados a las 09:00. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% y aumentando gradualmente hasta un 54% a media mañana. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Camas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 40 grados entre las 17:00 y las 18:00. Este calor será acompañado por un aumento en la velocidad del viento, que soplará del suroeste a 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 38 km/h. Es recomendable que las personas se mantengan hidratadas y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 36 grados a las 21:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:49. La humedad relativa también comenzará a aumentar, alcanzando un 32% hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que oscilarán entre los 30 y 40 grados . La ausencia de precipitaciones y la presencia de vientos moderados hacen de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor intenso y se preparen para una noche cálida y despejada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.